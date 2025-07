L’Atalanta veut chiper Jonathan Rowe à l’OM !

Le mercato de l’OM s’active avec intensité et clarté, dans un véritable chantier de reconstruction. Le club phocéen multiplie les mouvements dans les deux sens, avec une volonté affirmée de renouveler l’effectif pour répondre aux exigences du nouveau projet sportif. Plusieurs départs importants ont déjà été officialisés, à commencer par ceux de Luis Henrique, Quentin Merlin, Valentin Rongier, Pau Lopez, Ismaël Koné, Amer Dedić, Luiz Felipe, Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Cette vague de départs permet à l’OM de faire de la place pour injecter du sang neuf, réduire sa masse salariale et affiner les contours d’un groupe plus cohérent. En parallèle, le club s’active pour recruter des profils ciblés et ambitieux comme Angel Gomes, Igor Paixão, Facundo Medina ou encore CJ Egan Riley, confirmant une stratégie proactive sur le marché, avec l’objectif clair de bâtir un effectif compétitif et plus adapté aux attentes de Roberto De Zerbi.

D’ailleurs, les Phocéens n’ont pas dit leur dernier mot et pourraient bien voir un nouveau départ dans son effectif avec la probable mise sur le marché de Jonathan Rowe. L’ailier anglais, recruté définitivement, il y a un an pour environ 15 millions d’euros en provenance de Norwich, pourrait être sacrifié pour faire de la place à Igor Paixão, dont l’arrivée imminente à Marseille après l’officialisation de son transfert à près de 35 millions d’euros en provenance de Feyenoord. Peu utilisé la saison dernière par Roberto De Zerbi, le jeune joueur anglais garde toutefois une belle cote sur le marché, notamment grâce à ses performances passées en Championship et son but remarqué lors de l’Euro U21. Le club phocéen le valorise autour de 20 millions d’euros, un montant accessible pour plusieurs prétendants, notamment en Serie A.

L’Atalanta fonce dessus mais…

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Atalanta surveille de près la situation de Jonathan Rowe, qui pourrait représenter une option idéale pour combler le vide laissé par un éventuel départ d’Ademola Lookman, toujours en discussions avancées avec l’Inter. Les dirigeants bergamasques disposent d’un important budget de recrutement après les ventes de Mateo Retegui et, probable, d’Ademola Lookman, pour un total estimé entre 110 et 115 millions d’euros. L’actuel ailier de l’OM, malgré un temps de jeu limité à Marseille (3 buts et 3 passes décisives en 28 matchs), reste un profil jeune, explosif et compatible avec le style offensif prôné par Ivan Juric qui a pris la succession de Gian Piero Gaseperini avec des préceptes tactiques similaires.

L’intérêt de clubs anglais comme Bournemouth ou Leeds, bien que plus en retrait, pourrait toutefois compliquer les négociations, les deux formations offrant à Rowe un retour en Premier League, là où il avait brillé avec Norwich. A noter que l’AS Roma aurait également coché le nom de Jonathan Rowe. Néanmoins, les Giallorossi ne possèdent pas le même budget que la Dea, étant donné l’argent déjà dépensé et les ventes moins lucratives que le club bergamasque. Jonathan Rowe réalise une bonne préparation estivale, affichant un état d’esprit conquérant et des performances encourageantes qui attirent l’attention. Affaire à suivre donc mais on dirait bien que les dirigeants européens ont bien observé le formidable but égalisateur de Jonathan Rowe mardi soir contre Valence.