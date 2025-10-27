Le fils de Thiago Silva sélectionné en équipe d’Angleterre

L’Angleterre va-t-elle profiter à l’avenir du passage de Thiago Silva à Chelsea ? Son fils, Iago, évolue en effet chez les équipes de jeunes de Chelsea depuis 2020 et le passage de son illustre père chez les Blues. Et aujourd’hui, le défenseur de 14 ans a été convoqué… en équipe d’Angleterre !

La suite après cette publicité

«Je suis fier d’avoir été invité à mon premier stage avec l’équipe d’Angleterre. Le travail acharné continue», a-t-il posté sur son compte Instagram après l’annonce de sa convocation chez les U15 anglais. « Nous sommes très fiers de toi mon fils. Que Dieu te bénisse », a réagi Thiago Silva. Pour rappel, cette convocation n’assure pas pour autant à l’Angleterre la nationalité sportive du jeune joueur puisque ce dernier peut encore choisir de joueur pour le Brésil. Mais le message est passé !