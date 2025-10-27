Menu Rechercher
Un espoir espagnol décède à l’âge de 15 ans

Par Samuel Zemour
1 min.
Bureaux de LaLiga. @Maxppp

Le Real Saragosse et le football espagnol sont actuellement en deuil. Jorge Casado, footballeur de l’équipe cadette A, est décédé lundi à l’âge de 15 ans. Le jeune joueur faisait partie du club depuis ses débuts et en était à sa sixième saison. Il avait également fait ses débuts avec l’équipe première avant de décéder brutalement. Les Blanquillos ont annoncé dans un communiqué qu’il avait décrété aujourd’hui jour de deuil officiel et suspendu toute activité au centre d’entraînement après cette terrible nouvelle.

Real Zaragoza
La familia zaragocista, de luto por el fallecimiento del jugador cadete Jorge Casado

El club decreta día de luto oficial y toda la estructura de la Ciudad Deportiva paralizará su actividad este lunes
«Très apprécié dans les vestiaires, il laisse un vide irremplaçable dans son équipe, le Cadete A, et au Real Zaragoza. La Ciudad Deportiva, dévastée par cette tragique nouvelle, suspendra complètement ses activités et la première équipe observera une minute de silence avant son entraînement. Au Real Saragosse, consternés par cette perte, nous nous joignons à la douleur immense de la famille et des proches de Jorge. Le club leur adresse toute son affection et toute sa force en ces moments difficiles. Repose en paix, Jorge», assure le club de deuxième division.

