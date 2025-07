L’AS Roma fonce sur une jeune pépite de Manchester City

L’AS Roma poursuit son mercato estival très actif. La formation romaine souhaite faire plaisir à son nouvel entraîneur, Gian Piero Gasperini, en adaptant l’effectif à ses exigences. Et pour cause : après les arrivées du buteur Evan Ferguson (Brighton, prêt avec option d’achat) et de Neil El Aynaoui (Lens, 25 M€), la Louve prévoit toujours de boucler un nouvel élément offensif et aurait identifié Claudio Echeverri (19 ans).

Formé à River Plate, le jeune milieu offensif argentin avait été recruté par Manchester City en janvier 2024, avant d’être prêté dans la foulée au Millonario jusqu’à l’hiver dernier. Selon Calciomercato, les deux clubs seraient en discussions depuis quelques jours, mais la formule privilégiée par les Romains - un prêt avec option d’achat - ne convainc pas totalement les Cityzens, qui ne souhaitent probablement pas prendre le risque de perdre définitivement leur pépite. Malgré son talent, Echeverri n’a disputé que trois matchs sous le maillot des Skyblues : un en Premier League, un en finale de FA Cup, et un lors de la Coupe du Monde des Clubs, où il avait d’ailleurs marqué face à Al-Ain.