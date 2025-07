L’AS Roma recrute Evan Ferguson

C’était dans l’air du temps, c’est à présent officiel. L’AS Roma a annoncé l’arrivée d’Evan Fergsuon, sous la forme d’un prêt, via un communiqué de presse officiel publié sur le site du club de la capitale italienne.

«L’AS Roma est ravie d’annoncer la signature d’Evan Ferguson en provenance de Brighton & Hove Albion. L’accord a été conclu avec un prêt avec option d’achat. Né à Bettystown le 19 octobre 2004, Ferguson est le premier joueur irlandais de l’histoire de la Roma. Formé au Bohemian FC, il a été transféré à Brighton, club de Premier League, en 2021. En janvier 2025, il a rejoint West Ham en prêt. Il a fait ses débuts en équipe nationale d’Irlande en novembre 2022 et a inscrit quatre buts en 18 apparitions. En club et en sélection, il a disputé 103 matchs et marqué 21 buts. Ferguson a choisi le maillot numéro 11. Bienvenue à Rome, Evan !»