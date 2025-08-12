Manchester City prête Jack Grealish à Everton

De star à paria. En quelques années, Jack Grealish a connu un sacré déclassement à Manchester City. Un club qu’il a rejoint à l’été en août 2021 après avoir brillé sous le maillot d’Aston Villa. Pour se l’offrir, les Skyblues avaient d’ailleurs fait sauter la banque en signant un chèque de 117,5 M€. Très rapidement, l’international anglais s’est fait une place sous les ordres de Pep Guardiola tout en se liant d’amitié avec Erling Haaland. Il a notamment été très important lors de la saison avec le fameux triplé championnat, FA Cup et Ligue des Champions en 2022-23.

Ensuite, Grealish a connu des moments plus difficiles, entre des pépins physiques et des difficultés à évoluer à son meilleur niveau. Longtemps soutenu par Guardiola, il a finalement été lâché par son coach, qui a ouvert la porte à son départ durant cet été 2025. «Jack est un joueur exceptionnel et il doit jouer. Ces deux dernières saisons, il n’a pas beaucoup joué et il doit retrouver du temps de jeu, l’excitation de jouer tous les trois jours et montrer à nouveau toutes ses qualités.»

Des Skyblues aux Blues de Liverpool

Absent du voyage aux États-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, il s’est entraîné de son côté avec l’aide d’un préparateur physique, histoire d’être prêt quand un club ferait appel à lui. Mais son mercato a été au ralenti, lui dont le nom a été cité à Naples ou à Aston Villa, pour un incroyable come-back. Mais personne n’a vraiment bougé. La presse anglaise évoquait les difficultés des Cityzens à le vendre en raison de son salaire XXL. Petit à petit, l’option d’un prêt a commencé à émerger.

Une solution qui a visiblement convaincu Everton de se lancer. Les Toffees et les Mancuniens sont tombés d’accord pour le prêt avec option d’achat (environ 58 M€) de Jack Grealish. La nouvelle a été officialisée aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse. «Jack Grealish a rejoint Everton pour un prêt d’une saison. Grealish rejoint les Toffees pour la saison 2025/26 après avoir disputé 157 matches avec City et marqué 17 buts en quatre saisons avec le club», peut-on lire sur le communiqué des Cityzens. Une nouvelle aventure commence pour Grealish chez les Blues de Liverpool.