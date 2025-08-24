Menu Rechercher
Premier League

PL : Everton inaugure son nouveau stade en battant Brighton, Crystal Palace accroché par Nottingham Forest

Everton 2-0 Brighton

Pour la première officielle d’Everton dans sa nouvelle enceinte du Hill Dickinson Stadium, les joueurs de David Moyes ont fait honneur à leurs supporters. Ce dimanche après-midi, les Toffees ont décroché leur premier succès de la saison en s’imposant face à Brighton à domicile (2-0). Un succès auquel Jack Grealish n’est pas étranger, puisque l’international anglais a été l’auteur de deux passes décisives.

Classement live Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 6 2 +6 2 0 0 6 0
2 Logo Tottenham Tottenham 6 2 +5 2 0 0 5 0
3 Logo Chelsea Chelsea 4 2 +4 1 1 0 5 1
4 Logo Nottingham Nottingham 4 2 +2 1 1 0 4 2
5 Logo Liverpool Liverpool 3 1 +2 1 0 0 4 2
6 Logo Man City Man City 3 2 +2 1 0 1 4 2
7 Logo Sunderland Sunderland 3 2 +1 1 0 1 3 2
8 Logo Everton Everton 3 2 +1 1 0 1 2 1
9 Logo Bournemouth Bournemouth 3 2 -1 1 0 1 3 4
10 Logo Brentford Brentford 3 2 -1 1 0 1 2 3
11 Logo Burnley Burnley 3 2 -1 1 0 1 2 3
12 Logo Leeds Leeds 3 2 -4 1 0 1 1 5
13 Logo Crystal Palace Crystal Palace 2 2 0 0 2 0 1 1
14 Logo Fulham Fulham 1 1 0 0 1 0 1 1
15 Logo Newcastle Newcastle 1 1 0 0 1 0 0 0
16 Logo Aston Villa Aston Villa 1 2 -1 0 1 1 0 1
17 Logo Brighton Brighton 1 2 -2 0 1 1 1 3
18 Logo Man United Man United 0 1 -1 0 0 1 0 1
19 Logo Wolverhampton Wolverhampton 0 2 -5 0 0 2 0 5
20 Logo West Ham West Ham 0 2 -7 0 0 2 1 8
Voir le classement complet

Il avait d’abord délivré un centre téléguidé pour Iliman Ndiaye à la suite d’un débordement (23e, 1-0), puis James Garner a profité de sa remise pour allumer la cage de Verbruggen en dehors de la surface (52e, 2-0). Danny Welbeck a manqué un penalty pour les visiteurs en fin de rencontre. Pour Everton, c’est un succès rassurant, une semaine après une première défaite contre Leeds (1-0). Dans l’autre rencontre de 15h00, Crystal Palace a été tenu en échec par Nottingham Forest (1-1). Ismaïla Sarr (37e) et Callum Hudson-Odoi (57e), sur un service de la recrue Dan Ndoye, ont marqué les deux buts du match.

Voir tous les commentaires (1)
