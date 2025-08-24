PL : Everton inaugure son nouveau stade en battant Brighton, Crystal Palace accroché par Nottingham Forest

Pour la première officielle d’Everton dans sa nouvelle enceinte du Hill Dickinson Stadium, les joueurs de David Moyes ont fait honneur à leurs supporters. Ce dimanche après-midi, les Toffees ont décroché leur premier succès de la saison en s’imposant face à Brighton à domicile (2-0). Un succès auquel Jack Grealish n’est pas étranger, puisque l’international anglais a été l’auteur de deux passes décisives.

La suite après cette publicité

Il avait d’abord délivré un centre téléguidé pour Iliman Ndiaye à la suite d’un débordement (23e, 1-0), puis James Garner a profité de sa remise pour allumer la cage de Verbruggen en dehors de la surface (52e, 2-0). Danny Welbeck a manqué un penalty pour les visiteurs en fin de rencontre. Pour Everton, c’est un succès rassurant, une semaine après une première défaite contre Leeds (1-0). Dans l’autre rencontre de 15h00, Crystal Palace a été tenu en échec par Nottingham Forest (1-1). Ismaïla Sarr (37e) et Callum Hudson-Odoi (57e), sur un service de la recrue Dan Ndoye, ont marqué les deux buts du match.