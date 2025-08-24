Vidéo : Iliman Ndiaye entre dans l’histoire d’Everton

Depuis un an, Iliman Ndiaye s’éclate à Everton. Après une saison compliquée avec l’Olympique de Marseille, l’attaquant sénégalais retrouve des couleurs sous les couleurs du club de la Mersey. Auteur de onze buts en 37 rencontres la saison dernière, l’ailier polyvalent de 25 ans est considéré comme un titulaire inamovible cette saison. Titularisé logiquement ce dimanche, le natif de Rouen avait l’occasion de rentrer dans l’histoire du club liverpuldien en inscrivant le premier but de son équipe dans son nouveau stade.

En effet, après des décennies à Goodison Park, Everton faisait, ce dimanche, son entrée dans son nouvel antre, le Hill Dickinson Stadium, face à Brighton. Et face aux Seagulls, c’est bel et bien Iliman Ndiaye qui a ouvert le score. Sur un caviar de Jack Grealish, Iliman Ndiaye n’a laissé aucune chance au gardien adverse avec une tête puissante à bout portant. Une bien belle manière de rentrer dans l’histoire d’un club emblématique d’outre-Manche.