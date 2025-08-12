Man City refuse une offre de 30 M€

Manchester City est sur tous les fronts. Outre les pistes Rodrygo et Donnarumma, les Anglais avancent aussi concernant leur dégraissage. Jack Grealish a rejoint Everton. Savinho intéresse Tottenham. James McAtee, lui, est dans le viseur de Nottingham Forest. Un club qui veut s’offrir un autre joueur des Cityzens.

Selon nos informations, une offre de 25 M€, plus 5 M€, a été envoyée pour Rico Lewis (20 ans). Mais les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont refusé. Nottingham Forest devra revoir son offre à la hausse pour convaincre le club entraîné par Pep Guardiola.