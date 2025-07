PSG : l’anecdote folle de Verratti à Ibiza avant le transfert de Messi

Dans les coulisses feutrées du mercato à l’été 2021, certaines histoires relèvent presque du conte de fées. Marco Verratti, l’ancien milieu de terrain du PSG et aujourd’hui joueur d’Al Duhail au Qatar, s’est confié dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport sur un moment aussi inattendu que mémorable : une soirée à Ibiza, en compagnie de Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes, qui allait marquer un tournant dans l’histoire du club parisien. Ce soir-là, un certain Lionel Messi s’invite à table, et ce qui n’était qu’un dîner entre amis prend des allures de prémices à un transfert légendaire. Le joueur italien se souvient, avec émotion, de cette nuit magique…

«Je me souviens d’une soirée fantastique, presque magique. Nous étions à Ibiza, Neymar est venu me voir et m’a annoncé que nous dînions avec Leo Messi ce soir-là. Nous nous sommes donc retrouvés à table : Leo, Paredes, Ney et Di Maria. Nous avons discuté et passé un excellent moment. Et nous l’avons, pour ainsi dire, encouragé à venir à Paris. Tard dans la soirée, nous nous sommes dit au revoir, et le lendemain, nous avons appris qu’il y avait des problèmes entre lui et Barcelone. Puis, en début d’après-midi, Neymar m’a appelé : « Marco, Leo vient chez nous. » Incroyable : de l’avoir à dîner à l’avoir comme coéquipier. Une soirée magique». La suite, on la connaît.