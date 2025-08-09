Ligue 2 : 6 buts, un match fou, mais pas de vainqueur entre Guingamp et Le Mans

Cinq ans après sa relégation causée par le Covid-19, Le Mans FC défiait Guingamp ce samedi en lever de rideau de cette saison de Ligue 2. Invaincus en préparation, les Sarthois ont longtemps cru fêter leur retour dans la seconde division française par un succès, mais c’était sans compter sur le caractère des Bretons, défectueux en première période, mais passés à la révision à la pause. Les deux équipes nous ont d’ailleurs offert une fin de match irrespirable, conclue par un score de 3-3. Agressifs et en contrôle, les Manceaux avaient d’abord ouvert le score dès la 19e minute de jeu, et avec la manière. Sur un long ballon de Voyer, Rabillard remisait de l’épaule avec réussite pour Quarshie, qui déclenchait une demi-volée surpuissante sous la barre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Guingamp 1 1 0 0 1 0 3 3

Les Manceaux s’envolaient même au score vingt minutes plus tard quand Ribelin, trouvé en profondeur par Milan Robin sur le côté droit, doublait la mise d’une frappe croisée. Remobilisés à la pause, les Guingampais prenaient le contrôle du match, et leur domination territoriale était récompensée par un but de Demouchy sur un corner d’Hemia (72e). Les Sarthois ne gardaient plus un ballon, et ils étaient punis en toute fin de rencontre par Donatien Gomis. Le défenseur breton dépassait ses fonctions et concluait d’un plat du pied au bout d’une belle action (88e). Guingamp croyait même décrocher la victoire quand la nouvelle recrue, Mafouta, marquait à la 90+10e après une partie de billard. Sauf qu’une minute plus tard, l’entrant Harhouz égalisait (3-3). Arrivé cet été en provenance des Lusitanos de Saint-Maur (N2), l’attaquant de 25 ans reprenait un centre de l’ancien Monégasque Leroy Abanda pour égaliser (90+11e). Une première en pro mouvementée pour Harhouz, sanctionné d’un carton jaune après avoir enlevé son maillot sur son but, puis d’un second, pour une faute dès l’engagement adverse. Quoi qu’il en soit, ce match d’ouverture de cette saison de Ligue 2 aura marqué les esprits. Le Mans recevra Montpellier lors de la prochaine journée, quand Guingamp se déplacera à Reims.