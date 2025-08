Adil Rami en rajoute une couche sur Lamine Yamal

Nouvelle tête d’affiche de Ligue1+, la chaîne qui va être lancée par la Ligue de Football Professionnel et qui sera le nouveau diffuseur de la Ligue 1, Adil Rami s’est joué à un petit exercice promotionnel. L’ancien joueur de Lille et de l’Olympique de Marseille qui avait fait polémique récemment pour des propos violents envers Lamine Yamal a dû choisir entre l’ailier barcelonais et plusieurs acteurs de la Ligue 1.

Ainsi, il a préféré Ousmane Dembélé, Paul Pogba, Amine Gouiri, Maxime Lopez et Renaud Ripart au joueur du FC Barcelone. Il a même choisi son nouveau collègue, le journaliste Smaïl Bouabdellah, et également lui-même, par rapport à Lamine Yamal.