Rennes : Arnaud Kalimuendo dans le viseur de l’AC Milan

L’AC Milan est toujours en quête d’un nouvel attaquant de pointe pour renforcer son secteur offensif, après le départ annoncé d’Álvaro Morata vers Como et celui acté de Tammy Abraham au Beşiktaş. Et c’est désormais le nom d’Arnaud Kalimuendo, 23 ans, qui figure sur la short-list des Rossoneri. Le buteur du Stade Rennais, auteur d’une saison remarquée avec 18 réalisations en 34 matchs toutes compétitions confondues, attire l’attention des dirigeants lombards. Si Santiago Gimenez semble promis à une place de titulaire en pointe aux côtés de Rafael Leão, l’intérêt pour Kalimuendo, jugé plus polyvalent, ne cesse de grandir à Milan.

La suite après cette publicité

Formé au PSG, Kalimuendo avait déjà signé une belle saison avec le RC Lens en 2021-2022, avant d’exploser sous les couleurs du Stade Rennais depuis son arrivée en 2022. Capable d’évoluer seul en pointe ou en soutien dans un duo d’attaque, il correspond parfaitement aux exigences tactiques de Massimiliano Allegri, adepte du 3-5-2. À ce jour, aucune offre officielle n’a été transmise, mais l’intérêt milanais est bien réel, selon Sky Sports. Malgré la piste Vlahovic toujours ouverte, celle menant au natif de Suresnes est à prendre au sérieux. Celui qui semble s’être imposé comme l’attaquant incontournable dans les plans d’Habib Beye pourrait bien tout chambouler à Rennes.