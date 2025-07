Le Stade Rennais a fixé le prix d’Arnaud Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo a son bon de sortie pour cet été mais force est de constater, l’attaquant est toujours là alors que nous entrons déjà dans la dernière semaine de juillet. Il était même titulaire face à Brest en amical le week-end dernier et est apparu bien esseulé en pointe. Quelques clubs européens le suivent avec intérêt seulement les offres, elles, n’arrivent pas sur le bureau de la direction.

Il y a eu la Roma mais aussi plus récemment, Nottingham Forest, Tottenham, Leipzig et Villarreal. D’après RMC, les 4 dernières équipes citées sont les plus intéressées. Il faudra aussi convaincre l’écurie bretillienne, laquelle espère le vendre pour une somme comprise entre 30 et 35 M€. Kalimuendo avait été recruté 20 M€ auprès du PSG à l’été 2022.