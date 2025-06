Stade Rennais : ça bouge en coulisses pour Arnaud Kalimuendo

Quand vient l’heure du mercato, Arnaud Kalimuendo (23 ans) sait qu’il sera forcément question de son avenir. Il faut dire que le Français a été habitué dès son plus jeune âge à être courtisé. En 2020, celui qui était un grand espoir du Paris Saint-Germain avait été prêté au Racing Club de Lens afin de poursuivre sa progression. Une expérience réussie puisqu’il avait terminé l’année avec un bilan de 8 buts et 4 assists en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Convaincus, les Nordistes avaient d’ailleurs accueilli le joueur la saison suivante, toujours sous la forme d’un prêt.

Il avait fini l’exercice 2021-22 avec 13 buts en 35 matches. De quoi attirer les regards et attiser les convoitises puisqu’il a rejoint le Stade Rennais à l’été 2022 contre un chèque de 20 M€. Trois ans plus tard, le Français, qui avait signé un contrat de 5 ans, ne devrait pas aller au bout de son bail. Il y a quelques jours, le président du club breton, Arnaud Pouille, a clairement ouvert la porte à son départ. «Arnaud Kalimuendo nous a demandé l’autorisation de discuter avec d’autres clubs», avait-il expliqué.

Kalimuendo enfin sur le départ ?

Et les Rennais ont accédé à sa demande. Après trois années passées en Bretagne, le joueur né en 2002, qui reste sur une saison avec 18 buts et 3 assists en 34 apparitions toutes compétitions confondues; est prêt à s’en aller. Il en a été plus ou moins proche ces dernières années. Lors des deux derniers mercatos, Stuttgart, l’Eintracht Francfort, la Juventus, l’AS Monaco ou encore l’AS Roma ont été cités parmi ses nombreux prétendants. Mais finalement, celui qui a été sacré vice-champion olympique avec l’équipe de France U23 est resté à quai. Cette année devrait être enfin la bonne. Plusieurs clubs sont déjà là.

Récemment, L’Equipe a révélé que Tottenham apprécie son profil. Les Spurs cherchent à se rajeunir et à se renforcer devant. Mais ce n’est pas tout. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport assure que l’AS Roma est toujours décidée à le recruter. La Louve et son nouveau coach, Gian Piero Gasperini, apprécient son profil. Le technicien italien souhaite avoir un attaquant mobile que Dovbyk. Le média italien précise que la présence de Frédéric Massara (nouveau DS), qui a connu Kalimuendo à Rennes, est un plus. Tout comme le fait que le SRFC souhaite le vendre à deux ans de la fin de son bail. Un prix de 25 M€ est évoqué. Ce qui serait une belle plus-value pour les Bretons.