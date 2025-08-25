Le Stade Rennais fonce sur Lucas Stassin

Le Stade Rennais est lancé dans une course contre-la-montre. Si le naufrage à Lorient (0-4) n’a pas été très instructif puisque les Bretons ont rapidement été réduits à 9 contre 11, la rencontre remportée face à l’Olympique de Marseille (1-0) a démontré que les Rouge et Noir avaient un besoin immédiat d’attaquant depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo en Angleterre. Fort d’un actionnaire puissant financièrement, le SRFC peine toutefois à trouver son bonheur.

Le problème de chercher la perle rare en toute fin de mercato, c’est que les clubs attaqués laissent rarement filer leur protégé. C’est le cas avec l’Angevin Esteban Lepaul. Le joueur du SCO s’est mis d’accord avec Rennes, mais son club a repoussé plusieurs approches des Bretons donc une dernière de plus de 12 M€. Les négociations ne sont pas terminées, elles restent très compliquées et devraient connaitre un épilogue ce mardi. Et puis il y a les pistes qui s’envolent.

Habib Beye veut Stassin

C’est le cas de Conrad Harder. L’attaquant du Sporting Portugal a finalement décidé de privilégier l’option AC Milan. Il s’est d’ailleurs envolé pour la Lombardie où il sera transféré. Face à ce revirement de situation, nous pouvons vous confirmer que Rennes s’est tourné vers le joueur de l’AS Saint-Étienne, Lucas Stassin. L’intérêt breton pour le Stéphanois a été révélé ce lundi matin par Ouest France. Nous sommes en mesure de vous annoncer que le Belge est désormais en très bonne position dans la short-list des décideurs bretons.

Sous l’impulsion d’Habib Beye, Rennes va tenter de convaincre l’ASSE de lâcher un attaquant acheté il y a un an en échange de 10 M€. Aucun détail financier de l’offensive rennaise n’a filtré, mais Stassin a l’avantage de bien connaître l’élite française après 12 buts et 5 passes décisives en 34 matches de Ligue 1 la saison dernière. Mais les Verts n’ont pas l’intention de se laisser faire et ont clairement fait savoir que leur buteur belge ne partirait sous aucun prétexte. De quoi prévoir une fin de mercato caliente du côté de la Bretagne.