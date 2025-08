Lens proche de réussir le gros coup Florian Thauvin

Et si l’on revoyait Florian Thauvin dans notre Ligue 1. L’international français a quitté l’OM en 2021 direction le Mexique et les Tigres d’André-Pierre Gignac. Et si pour l’ancien Toulousain cette aventure est déjà légende, pour Thauvin cela a été moins le cas puisqu’il est parti après seulement une saison. Il avait fait le choix de retourner en Europe pour découvrir la Série A avec le club de l’Udinese. Un choix plutôt payant du fait qu’il a finalement réussi à se relancer et à retrouver petit à petit son niveau.

Arrivé sur la pointe des pieds en Italie, l’ailier de 32 ans s’est imposé comme l’un des hommes forts de son club au point d’en devenir le capitaine cette saison sous les ordres de Kosta Runjaic. Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 26 matches, l’ancien Marseillais a montré qu’il n’avait rien perdu de son sens du but. Et alors qu’il arrivait en fin de contrat cet été, le club italien n’a pas tardé avant de le prolonger pour une saison supplémentaire. Récemment, le directeur sportif de l’Udinese a aussi expliqué qu’il n’était pas question que le club se sépare de Thauvin.

Le joueur est déjà OK

«Il reste, il est fondamental pour nous» a ainsi expliqué Gökhan Inler, directeur sportif, au micro de Sky Sports. Un discours de façade. Selon nos informations, le RC Lens et Udinese discutent actuellement d’un transfert de l’international français (10 sélections). Un accord est proche d’être trouvé autour d’un montant de 6 millions d’euros. Les contacts ont débuté il y a plusieurs semaines et ont rapidement fait douter Thauvin, qui n’avait pas spécialement prévu de quitter l’Udinese cet été. Mais Lens a été convaincant autant sportivement que d’un point de vue contractuel (contrat de 3 ans).

Le joueur a très vite été tenté par ce challenge avec l’envie de revenir en Ligue 1 pour relever un défi dans l’équipe de Pierre Sage. Selon nos indiscrétions, les parties sont optimistes quant au dénouement de ce dossier. Jean-Louis Leca, s’il n’a jamais joué avec lui à Bastia, le connaît depuis ses débuts. Le club qui souhaite lui donner un rôle de cadre expérimenté qui accompagne la jeunesse a donc déjà un accord avec le joueur. Il ne reste plus qu’à tomber d’accord avec l’Udinese. Mais le RCL s’apprête à réaliser un très joli coup sur le marché des transferts. D’autant plus que Pierre Sage semblait avoir une idée précise du joueur qu’il souhaitait dans le cœur du jeu.