La Premier League se rue sur Sydney Sweeney

Un peu de légèreté au coeur de ce mercato estival. Les joueurs changent de club mais ne perdent pas leurs réflexes pour autant. Les rois des DM sur Instagram sont au courant de l’actualité people, et visiblement ils ont tous remarqué que l’actrice Sydney Sweeney était célibataire. Et ils se battent ses faveurs, notamment chez nos amis anglais.

Ainsi, un proche de l’actrice a déclaré au Sun : « Ses messages privés sur Instagram regorgent de messages d’hommes célèbres qui tentent de la contacter. Ce sont surtout des joueurs de Manchester United, Liverpool et Arsenal. Ils lui proposent des voyages en Europe pour les voir et l’emmener à un rendez-vous, mais elle n’est pas du genre à faire ça. Certains insistent beaucoup et ont même essayé de trouver son adresse pour lui envoyer des fleurs, mais elle refuse systématiquement. »