Belgique : Kevin De Bruyne juge les premiers matchs de Rudi Garcia

Kevin De Bruyne a brillé lors de la victoire belge (6-0) contre le Kazakhstan, marquant deux buts, dont un splendide tir sous la barre après une talonnade de Charles De Ketelaere, et délivrant une passe décisive. Présent devant la presse après le coup de sifflet final, le milieu offensif de Naples a analysé les six premières rencontres sous la direction du sélectionneur Rudi Garcia.

La suite après cette publicité

« Il est toujours difficile de porter un jugement après six matchs. Mais il me semble que tout se passe plutôt bien. Nous avons connu des moments difficiles, mais nous avons aussi marqué pas mal de buts. » Les Belges, qui avaient déjà battu le Liechtenstein par le même score trois jours plus tôt, ont bouclé une trêve internationale parfaite.