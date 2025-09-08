Menu Rechercher
Commenter 1
Eliminatoires CM - Europe

Belgique : Kevin De Bruyne juge les premiers matchs de Rudi Garcia

Par André Martins
1 min.
Kevin De Bruyne @Maxppp
Belgique 6-0 Kazakhstan

Kevin De Bruyne a brillé lors de la victoire belge (6-0) contre le Kazakhstan, marquant deux buts, dont un splendide tir sous la barre après une talonnade de Charles De Ketelaere, et délivrant une passe décisive. Présent devant la presse après le coup de sifflet final, le milieu offensif de Naples a analysé les six premières rencontres sous la direction du sélectionneur Rudi Garcia.

La suite après cette publicité

« Il est toujours difficile de porter un jugement après six matchs. Mais il me semble que tout se passe plutôt bien. Nous avons connu des moments difficiles, mais nous avons aussi marqué pas mal de buts. » Les Belges, qui avaient déjà battu le Liechtenstein par le même score trois jours plus tôt, ont bouclé une trêve internationale parfaite.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Belgique
Kevin De Bruyne

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Belgique Flag Belgique
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier