Santos : un ex-Niçois va jouer avec Neymar

Libre de tout contrat, Billal Brahimi va quitter l’Europe. Revenu de son prêt à Saint-Trond, l’attaquant âgé de 25 ans a récemment résilié son contrat avec l’OGC Nice. Et c’est au Brésil que l’ancien pensionnaire d’Angers va rebondir.

Globo annonce que Brahimi est arrivé mardi au Brésil afin d’y passer sa visite médicale à São Paulo en vue d’une arrivée à Santos. Une information que nous pouvons vous confirmer, il va passer ses examens médicaux ce mercredi. Sauf revirement de situation, Brahimi devrait donc jouer avec Neymar et signer un contrat d’un an et demi, soit jusqu’en décembre 2026.