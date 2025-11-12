Menu Rechercher
Commenter 8
Série A

Santos : Neymar s’est excusé auprès de son coach… et accuse l’arbitre

Par Allan Brevi
1 min.
Neymar @Maxppp
Flamengo 3-2 Santos

Neymar a reconnu avoir dépassé les bornes lors de la défaite 3-2 de Santos contre Flamengo dimanche dernier au Maracanã. Dans un entretien téléphonique avec l’entraîneur Juan Pablo Vojvoda, l’ancien Parisien a expliqué que son comportement explosif sur le terrain était principalement dû à sa frustration face à l’arbitrage de Sávio Pereira Sampaio, qu’il a jugé très insatisfaisant. Sans présenter de véritables excuses, Neymar a toutefois assuré être prêt à soutenir l’équipe de manière plus constructive à l’avenir et a exprimé son appréciation pour le travail de Vojvoda, saluant l’amélioration du rendement collectif depuis l’arrivée du coach argentin.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, l’attaquant brésilien avait manifesté son mécontentement en réclamant ouvertement à ses coéquipiers et à la direction, allant jusqu’à lancer un gobelet d’eau en direction du banc lors de sa sortie. Dans le vestiaire, il s’est excusé auprès des joueurs pour ce geste et pour son départ précipité, qui l’a empêché d’encourager l’équipe jusqu’au bout d’après Globo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Série A
Santos
Neymar

En savoir plus sur

Série A Série A (Brésil)
Santos Logo Santos
Neymar Neymar
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier