Santos : Neymar s’est excusé auprès de son coach… et accuse l’arbitre

Neymar a reconnu avoir dépassé les bornes lors de la défaite 3-2 de Santos contre Flamengo dimanche dernier au Maracanã. Dans un entretien téléphonique avec l’entraîneur Juan Pablo Vojvoda, l’ancien Parisien a expliqué que son comportement explosif sur le terrain était principalement dû à sa frustration face à l’arbitrage de Sávio Pereira Sampaio, qu’il a jugé très insatisfaisant. Sans présenter de véritables excuses, Neymar a toutefois assuré être prêt à soutenir l’équipe de manière plus constructive à l’avenir et a exprimé son appréciation pour le travail de Vojvoda, saluant l’amélioration du rendement collectif depuis l’arrivée du coach argentin.

Sur le terrain, l’attaquant brésilien avait manifesté son mécontentement en réclamant ouvertement à ses coéquipiers et à la direction, allant jusqu’à lancer un gobelet d’eau en direction du banc lors de sa sortie. Dans le vestiaire, il s’est excusé auprès des joueurs pour ce geste et pour son départ précipité, qui l’a empêché d’encourager l’équipe jusqu’au bout d’après Globo.