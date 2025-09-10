×
Menu
Foot Mercato : Info Transferts Football - Actu Foot Transfert
Rechercher
Accueil
Accueil
Mon FM
Mon FM
Matchs
Matchs
Prog TV
Programme TV
Class.
Classements
Joueurs
Joueurs
Commenter
5
Matchs Amicaux
Le coup franc exceptionnel de Derek Cornelius avec le Canada
Par
Matthieu Margueritte
- 10/09 - 13:51
@Maxppp
Pays de Galles
0
-
1
Canada
Pub. le
10/09/2025 13:51
- MAJ le
10/09/2025 15:07
Voir tous les commentaires (5)
Flash
Les + lus
Les + commentés
15:27
Pédopornographie : un ancien arbitre de Premier League sous le coup de la justice
12:49
OM : la première réaction forte de Benjamin Pavard
15:11
Les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille
14:50
Wilfrid Mbappé révèle pourquoi son fils s’appelle Kylian
14:29
LFP : Vincent Labrune en passe de quitter son poste
14:01
Officiel
Manchester City : Omar Marmoush forfait pour le derby face à MU
Voir tous
La suite après cette publicité
En savoir plus sur
Matchs Amicaux
Canada
Derek Cornelius
Voir plus
En savoir plus sur
Matchs Amicaux
Canada
Derek Cornelius
La suite après cette publicité
Articles recommandés
Voir tous
Les Bleuets l’emportent grâce un grand Mathys Tel
08/09
Amicaux Espoirs : la France s’offre un succès construit contre la Serbie
08/09
France U21 - Serbie U21 : les compositions officielles
08/09
Palestine : les révélations accablantes du sélectionneur sur la guerre
08/09
Tottenham : Mathys Tel vide son sac sur son terrible déclassement
08/09
Les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille
15:11
Nos dernières vidéos
Le résumé vidéo de l'opposition entre Costa Rica et Haïti
06:00 - Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale
Le résumé vidéo de l'opposition entre Honduras et Nicaragua
06:00 - Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale
Le résumé vidéo de l'opposition entre l'Antilles Néer. et Bermudes
04:00 - Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale
Vidéo, le résumé de la rencontre entre Jamaïque et Trinité-Tobago
04:00 - Eliminatoires CM - Amérique du Nord et Centrale
La première masterclass de Thomas Tuchel enflamme enfin l’Angleterre
15:00 - Eliminatoires CM - Europe
Kylian Mbappé adoubé par la presse, l’erreur fatale du Real Madrid sur le mercato
10:44 - CDM
Les plus lus
1
Plusieurs stars de Ligue 1 vont venir aider l’AC Ajaccio en Régional 2
13:32
2
Leonardo Balerdi se fait découper par la presse argentine
11:15 - Eliminatoires CM - Amérique du Sud
3
Manchester City : Gianluigi Donnarumma fait déjà paniquer l’Angleterre
09/09 - Premier League
4
La sortie médiatique saignante de Kylian Mbappé sur le PSG et le monde du foot
08:27 - Liga
5
OM : la première réaction forte de Benjamin Pavard
12:49 - Ligue 1
Explorer
Live
Prog. TV
Vidéos
Joueurs
Fil info
Sondages
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier