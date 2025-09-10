Norvège : les statistiques complètement folles d’Erling Haaland

Où s’arrêtera Erling Haaland ? L’attaquant de 25 ans a encore explosé les compteurs mardi soir, en inscrivant un quintuplé avec sa sélection norvégienne, face à la modeste Moldavie. Quatre buts en première période, et un dernier en seconde, le tout agrémenté de 2 passes décisives. Voilà qui porte son total à 48 buts en seulement 45 sélections ! Soit un ratio d’1,07 but par sélection. Une statistique forcément impressionnante, avec une nuance toutefois.

La Norvège faisant partie de la Ligue B de la Ligue des Nations, ses adversaires sont moins prestigieux que pour d’autres sélections. Ainsi, durant la dernière saison, les adversaires de la Norvège étaient l’Autriche, la Slovénie et le Kazakhstan. Et le tirage au sort des groupes éliminatoires pour le Mondial 2026 a été clément, avec la Moldavie donc, Israël, l’Estonie et l’Italie (que la Norvège avait éparpillé 3-0 lors de la 1ère journée). Une opposition un peu moins relevée certes, mais Haaland a le mérite de ne pas se louper dans ces rencontres, empilant les buts comme personne. 7 doublés, 4 triplés et le statut de meilleur buteur de l’histoire de la Norvège qui se confirme.

Et maintenant les choses sérieuses

Avec 48 pions au niveau international, le voilà déjà au même niveau que Dimitar Berbatov ou Andreï Schevchenko. Sa prochaine mission est de qualifier la Norvège pour la Coupe du Monde 2026 et c’est plutôt bien parti avec 5 victoires en 5 matches et une différence de buts fabuleuse (+ 21) qui pourrait jouer un grand rôle dans le duel annoncé avec l’Italie. Lors du prochain rassemblement, en octobre, la Norvège accueillera Israël, puis la Nouvelle-Zélande pour un match amical. Deux adversaires abordables contre qui Haaland pourrait encore gonfler ses statistiques.

Il est déjà le seul joueur à avoir inscrit 3 quintuplés au 21e siècle (contre le RB Leipzig et contre Luton Town avec Manchester City et contre la Moldavie avec la Norvège). Des chiffres qui donnent le tournis, mais qui ne convaincront pas forcément tous les sceptiques. Si Haaland veut être considéré comme le meilleur attaquant de la planète, il lui faudra être efficace lors des trois prochains matches de Manchester City : face à Manchester United, contre Naples en Ligue des Champions puis face à Arsenal.