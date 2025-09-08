Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

La curieuse blessure d’Erling Haaland à la sortie du bus de la Norvège

Par André Martins
1 min.
Erling Haaland avec sa sélection @Maxppp

Erling Haaland a partagé avec humour une mésaventure survenue en marge du rassemblement de l’équipe de Norvège. L’attaquant de Manchester City a publié des photos de son visage tuméfié, avec une lèvre gonflée et une cicatrice, expliquant s’être « pris la porte du bus » en pleine tête, ce qui lui a valu « trois points de suture ». L’incident s’est produit alors que les joueurs regagnaient leur hôtel après un entraînement à l’Ullevaal Stadion, en vue du match contre la Moldavie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

City HQ
Erling Haaland has had 3 stitches in his face after being smacked by a bus door. 🤕🚌
Voir sur X

Pris en charge par le staff médical norvégien à son retour à l’hôtel, l’attaquant de Manchester City va bien, selon une attachée de presse de la sélection, citée par le média NRK. Sur Snapchat, le buteur de 25 ans a continué à plaisanter avec ses abonnés, affirmant avec ironie que Martin Ødegaard était responsable de la blessure, avant de répondre à un fan qui demandait des nouvelles de la porte. Avant son match contre les Moldaves, la sélection norvégienne occupe la première place du groupe I, avec 4 victoires en autant de rencontres.

