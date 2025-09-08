La curieuse blessure d’Erling Haaland à la sortie du bus de la Norvège

Erling Haaland a partagé avec humour une mésaventure survenue en marge du rassemblement de l’équipe de Norvège. L’attaquant de Manchester City a publié des photos de son visage tuméfié, avec une lèvre gonflée et une cicatrice, expliquant s’être « pris la porte du bus » en pleine tête, ce qui lui a valu « trois points de suture ». L’incident s’est produit alors que les joueurs regagnaient leur hôtel après un entraînement à l’Ullevaal Stadion, en vue du match contre la Moldavie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Pris en charge par le staff médical norvégien à son retour à l’hôtel, l’attaquant de Manchester City va bien, selon une attachée de presse de la sélection, citée par le média NRK. Sur Snapchat, le buteur de 25 ans a continué à plaisanter avec ses abonnés, affirmant avec ironie que Martin Ødegaard était responsable de la blessure, avant de répondre à un fan qui demandait des nouvelles de la porte. Avant son match contre les Moldaves, la sélection norvégienne occupe la première place du groupe I, avec 4 victoires en autant de rencontres.