Italie : les deux CSC de Locatelli et de Bastoni contre Israël

L’Italie a eu très chaud. Opposé à Israël dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, ce lundi, la Squadra de Gennaro Gattuso a décroché un succès précieux dans la course à la qualification, en s’imposant dans les ultimes minutes de ce match fou (4-5). Pourtant, la rencontre avait mal débuté pour les Italiens qui ont concédé l’ouverture du score, via un CSC de Manuel Locatelli (16e).

L’Italie a finalement renversé le match et a même mené (2-4) jusqu’à la 86e minute. Sur un centre venu de la gauche de la part de Roy Revivo, Alessandro Bastoni a malencontreusement détourné le ballon dans les buts de Gianluigi Donnarumma. De quoi redonner confiance aux Israéliens qui ont inscrit un nouveau but quelques instants plus tard. Finalement, l’histoire s’est bien finie pour les hommes de Gattuso, deuxièmes du groupe I et encore dans la course pour rallier le continent américain en juin prochain.