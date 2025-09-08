Menu Rechercher
Commenter 2
Eliminatoires CM - Europe

Italie : les deux CSC de Locatelli et de Bastoni contre Israël

Par Kevin Massampu
1 min.
Bastoni (Italie) buteur contre l'Albanie @Maxppp
Israël 4-5 Italie

L’Italie a eu très chaud. Opposé à Israël dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, ce lundi, la Squadra de Gennaro Gattuso a décroché un succès précieux dans la course à la qualification, en s’imposant dans les ultimes minutes de ce match fou (4-5). Pourtant, la rencontre avait mal débuté pour les Italiens qui ont concédé l’ouverture du score, via un CSC de Manuel Locatelli (16e).

La suite après cette publicité
L'Équipe
L'ouverture du score d'Israël sur une erreur de Locatelli
Suivez le match en intégralité sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT
Voir sur X

L’Italie a finalement renversé le match et a même mené (2-4) jusqu’à la 86e minute. Sur un centre venu de la gauche de la part de Roy Revivo, Alessandro Bastoni a malencontreusement détourné le ballon dans les buts de Gianluigi Donnarumma. De quoi redonner confiance aux Israéliens qui ont inscrit un nouveau but quelques instants plus tard. Finalement, l’histoire s’est bien finie pour les hommes de Gattuso, deuxièmes du groupe I et encore dans la course pour rallier le continent américain en juin prochain.

L'Équipe
Israël revient face à l'Italie ! Sur une nouvelle erreur italienne, Israel revient dans la rencontre et n'est plus qu'à un but de l'Italie

Suivez le match en intégralité sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT
Voir sur X
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Italie
Alessandro Bastoni
Manuel Locatelli

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Italie Flag Italie
Alessandro Bastoni Alessandro Bastoni
Manuel Locatelli Manuel Locatelli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier