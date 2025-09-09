Inter Miami : la sanction de Luis Suárez a été alourdie

Déjà suspendu six matchs par la Leagues Cup vendredi dernier, Luis Suárez pouvait encore voir la MLS alourdir sa sanction. C’est désormais chose faite puisque le buteur uruguayen de 38 ans a écopé de trois matchs de suspension supplémentaires pour avoir déclenché une bagarre et craché sur un adversaire après la finale de la Coupe contre les Seattle Sounders, fin août. Il manquera ainsi les prochaines rencontres de saison régulière contre Charlotte, Seattle et DC United.

Par ailleurs, Steven Lenhart, entraîneur adjoint des Seattle Sounders, a été sanctionné plus sévèrement. La MLS lui a retiré son accréditation pour le reste de la saison, l’interdisant d’être sur le terrain, dans les vestiaires et à proximité de l’équipe, alors qu’il avait été suspendu cinq matchs. Son club est aussi condamné à une amende pour détournement d’accréditation. Sergio Busquets et Tomas Avilés, bien qu’impliqués dans l’altercation, n’ont pas reçu de sanction supplémentaire après celle de la Leagues Cup.