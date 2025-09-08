OM : l’Argentine vole au secours de Leonardo Balerdi

Le 31 août dernier, on a laissé Leonardo Balerdi (26 ans) à la fois très déçu et énervé au Groupama Stadium après l’Olympico. Un choc durant lequel le défenseur argentin a commis plusieurs erreurs. Il a été coupable d’une passe du genou qui a mis en danger son coéquipier CJ Egan-Riley, expulsé après une vilaine faute sur Malick Fofana. Ensuite, il a été impliqué sur le but des Gones à la 89e. Une disasterclass que le capitaine olympien a assumé. Très rapidement après la rencontre, il s’était présenté face à la presse pour faire son mea-culpa. Ce n’était pas le premier de la saison puisqu’il a déjà commis des erreurs contre le Stade Rennais, lorsqu’il a laissé Ludovic Blas en jeu, ou contre le Paris FC, lorsqu’il a couvert Moses Simons. À Lyon, Balerdi a de nouveau flanché.

Un retour poussif avec l’OM

«C’est très dur. On était venu chercher les trois points. Après l’erreur, je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ. C’est moi qui ai commencé. C’était triste comme soirée. C’est une défaite, c’est dur. Il faudra réfléchir à ce qu’on a fait de mal pour repartir. Mais aujourd’hui, c’est très dur (…) Il faut se tranquilliser, car une défaite comme ça, c’est très dur pour la tête. Il faut profiter de la trêve, rester humbles. On a fait de bonnes choses mais ce soir, ce n’était pas le cas. On a un long chemin.» Le sien a été sinueux depuis le début de cet exercice. Son sixième à Marseille. Si certaines rumeurs ont évoqué le fait qu’il n’aurait pas été contre rejoindre la Juventus et Igor Tudor, l’ancien du BVB est toujours là. Mais il doit faire face à la concurrence.

En attendant de revenir à Marseille, où il a beaucoup à se faire pardonner, le natif de Villa Mercedes est retourné au pays pour défendre les couleurs de l’Albiceleste. Convoqué par Lionel Scaloni durant ce rassemblement du mois de septembre, Balerdi est resté sur le banc lors de la victoire 3 à 0 face au Venezuela. Mais il pourrait bien jouer face à l’Équateur dans la nuit de mardi à mercredi. En effet, Scaloni doit faire sans Cuti Romero, suspendu. Selon la presse argentine, Balerdi est l’option n°1 pour le remplacer. C’est ce qu’affirme Olé. «Leonardo Balerdi semble être celui qui sera titulaire. Le défenseur de l’Olympique de Marseille serait un partenaire idéal pour Nicolás Otamendi.» La Nacion est du même avis.

Une bouffée d’air en sélection

«Leonardo Balerdi figure sur la liste des remplaçants au poste de défenseur central droit. L’ancien défenseur de Boca Juniors et du Borussia Dortmund , et actuel joueur de l’Olympique de Marseille, sera donc titulaire pour le deuxième match de ce double rendez-vous FIFA.» TyC Sport confirme : «Leonardo Balerdi remplacera Cuti (qui a reçu deux cartons jaunes). Dans ce scénario, le joueur qui a tout le potentiel pour le remplacer est Leonardo Balerdi, qui cherche à s’imposer comme remplaçant après sa performance mémorable contre le Chili en juin dernier.» Avec Thiago Almada ou encore Nico Paz, l’Olympien est l’un des visages de l’ère Scaloni selon TyC Sport.

«Leonardo Balerdi, défenseur de l’Olympique de Marseille, a fait encore mieux, après ses débuts en 2019 avec Scaloni comme entraîneur. Il est régulièrement appelé depuis septembre dernier et compte déjà deux titularisations.» Il aura donc l’occasion de tirer son épingle du jeu face à l’Équateur. Olé y croit. «Dans ce contexte, Leonardo Balerdi semble être le candidat idéal pour s’associer à Nico Otamendi en défense. L’ancien défenseur central de Boca Juniors, arrivé en Allemagne à seulement 20 ans pour 12 millions d’euros et n’ayant disputé que cinq matches, est devenu un élément incontournable de l’équipe, et ses performances à l’Olympique de Marseille en ont fait une option de confiance.»

L’Argentine compte sur lui

Olé poursuit : «pour ceux qui ne le suivent pas tous les week-ends, le défenseur central de 26 ans est déjà un élément clé de l’équipe qui évolue en France. Depuis son arrivée au début de la saison 20/21, Balerdi a disputé 167 matches pour l’OM. Son rôle est devenu si important dans le quotidien de l’équipe dirigée par l’Italien Roberto De Zerbi qu’il y a quelques semaines (…) Concernant l’équipe nationale, la situation actuelle du défenseur central est en phase avec la situation de son club. S’il a mis du temps à se faire remarquer par Scaloni, qui lui a offert ses débuts lors d’un match amical contre le Chili en 2019, Balerdi a réussi à s’imposer lors de ces éliminatoires.»

Le quotidien conclut : «il a d’ailleurs été sélectionné dans les cinq dernières sélections, où il a été titulaire à deux reprises et a joué 240 minutes. Il a fait ses débuts lors de la victoire 1-0 contre le Pérou le 20 novembre 2024, puis a été titulaire contre le Chili lors de la victoire de juin de cette année.» Pointé du doigt depuis le début de la saison en France, Balerdi, qu’on a dit impacté par le départ de son ami Adrien Rabiot, les nombreux changements en défense, ses nouvelles responsabilités ou encore les consignes de Roberto De Zerbi, est perçu comme un élément qui monte en sélection argentine. Au pays, on défend bec et ongles le Marseillais, qui aura l’opportunité de montrer ce qu’il a dans le ventre sur le terrain face à l’Équateur.