Menu Rechercher
Commenter 3
QSL

Jordan Veretout brille déjà au Qatar

Par Valentin Feuillette
1 min.
Jordan Veretout sous le maillot de l'OL @Maxppp

Jordan Veretout a été distingué par le prix du Meilleur But du Mois d’août en Doha Bank Stars League. Le milieu de terrain français a inscrit son premier but dans le championnat qatari d’un superbe coup franc dans le temps additionnel, offrant ainsi la victoire à Al-Arabi SC face à Umm Salal SC (3-2).

La suite après cette publicité
Qatar Stars League
Jordan Veretout blessing us with a stunning top bins freekick ⚽💫

#DohaBankStarsLeague
Voir sur X

Arrivé cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais, où il n’aura passé qu’une saison, Veretout a choisi de relever un nouveau défi au Qatar. Après avoir évolué en Ligue 1, en Serie A et en Premier League, l’ancien international français poursuit désormais sa carrière à Al-Arabi SC, où il s’impose déjà comme un joueur décisif.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

QSL
Arabi
Jordan Veretout

En savoir plus sur

QSL Qatar Stars League
Arabi Logo Al Arabi
Jordan Veretout Jordan Veretout
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier