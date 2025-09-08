Jordan Veretout brille déjà au Qatar

Jordan Veretout a été distingué par le prix du Meilleur But du Mois d’août en Doha Bank Stars League. Le milieu de terrain français a inscrit son premier but dans le championnat qatari d’un superbe coup franc dans le temps additionnel, offrant ainsi la victoire à Al-Arabi SC face à Umm Salal SC (3-2).

La suite après cette publicité

Arrivé cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais, où il n’aura passé qu’une saison, Veretout a choisi de relever un nouveau défi au Qatar. Après avoir évolué en Ligue 1, en Serie A et en Premier League, l’ancien international français poursuit désormais sa carrière à Al-Arabi SC, où il s’impose déjà comme un joueur décisif.