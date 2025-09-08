France U21 - Serbie U21 : les compositions officielles

Alors qu’elle devait disputer deux matchs lors de cette trêve internationale, l’équipe de France Espoir n’en jouera qu’une seule face à la Serbie. En effet, le car des jeunes luxembourgeois a eu un accident jeudi dernier qui heureusement n’a fait aucun victime mais tout de même cinq blessés. Les hommes de Gérald Baticle fouleront donc la pelouse du Stade du Moustoir dans le but de se créer des automatismes pour préparer le futur championnat d’Europe espoir.

Le sélectionneurs des Bleuets a donc couché un 4-2-3-1 dans lequel nous retrouvons Restes dans les cages. Ejecté de la liste de la Champions League par Tottenham, Tel tentera d’amasser de la confiance en tant qu’attaquant de pointe. Il sera épaulé par son coéquipier des Spurs Odobert et par la surprise du début de saison en Allemagne, Bahoya. Bouaddi est positionné en tant que meneur de jeu. Côté serbe avec Zoran Mirkokic, ce sera le même dispositif. Le capitaine Lekovic est bien présent en défense centrale. Mihajlo Cvetkovic, joueur d’Anderlecht, jouera en numéro 10.

Les compositions officielles :

France U21 : Restes - Kumbedi, Yoro, Zézé, Mawissa - Ugochukwu, Atangana - Odobert, Bouaddi, Bahoya - Tel

Serbie U21 : Lijeskic - Mimovic, Milosavljevic, Lekovic, Bukinac - Mitrovic, Dragojevic - Jovanovic, Cvetkovic, Trifunovic - Milosevic