Gabriel Charpentier rejoint le KS Cracovia

Sur le départ de Parma, Gabriel Charpentier était convoité cet été. Finalement, l’attaquant de 26 ans n’a pas pu quitter le club italien lors de la fenêtre de mercato des grands championnats européens. Auteur d’un but et trois passes décisives en 10 matches de Serie A la saison passée, le buteur congolais s’est finalement engagé avec le KS Cracovie ce lundi :

«Gabriel Charpentier est devenu un nouveau joueur de Cracovie. Le représentant congolais de 26 ans a signé un contrat d’un an avec les Stripes, avec une option de prolongation.»