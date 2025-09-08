Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ekstraklasa (Pologne)

Gabriel Charpentier rejoint le KS Cracovia

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Gabriel Charpentier avec Parme @Maxppp

Sur le départ de Parma, Gabriel Charpentier était convoité cet été. Finalement, l’attaquant de 26 ans n’a pas pu quitter le club italien lors de la fenêtre de mercato des grands championnats européens. Auteur d’un but et trois passes décisives en 10 matches de Serie A la saison passée, le buteur congolais s’est finalement engagé avec le KS Cracovie ce lundi :

La suite après cette publicité
CRACOVIA
Gabriel Charpentier piłkarzem Cracovii! ⚪️🔴

Szczegóły 🔗
Voir sur X

«Gabriel Charpentier est devenu un nouveau joueur de Cracovie. Le représentant congolais de 26 ans a signé un contrat d’un an avec les Stripes, avec une option de prolongation.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ekstraklasa (Pologne)
Cracovia
Gabriel Charpentier

En savoir plus sur

Ekstraklasa (Pologne) Ekstraklasa (Pologne)
Cracovia Logo MKS Cracovia Cracovie
Gabriel Charpentier Gabriel Charpentier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier