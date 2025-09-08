Ça avance entre le Real Madrid et Ibrahima Konaté

Le Real Madrid prépare déjà l’avenir. Ce lundi, AS explique que la défense est encore au centre des préoccupations de la Casa Blanca, qui ne prolongera pas les contrats de David Alaba et d’Antonio Rüdiger. Pour les remplacer, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont déjà plusieurs noms en tête. Celui du jeune du club, Joan Martínez, est mentionné.

Mais celui qui est en tête est celui d’Ibrahima Konaté comme le rappelle AS. Marca, via le journaliste José Félix Diaz sur sa chaîne YouTube, a même indiqué que l’opération est avancée entre les Merengues et le joueur en fin de contrat en 2026 à Liverpool. Affaire à suivre…