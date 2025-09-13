PL : Arsenal domine Nottingham Forest grâce à Zubimendi et Gyökeres

Arsenal a fait le job. Opposés à Nottingham Forest, ce samedi, dans le cadre de la 4e journée de Premier League, les Gunners ont empoché trois nouveaux points grâce à leurs recrues Zubimendi et Gyökeres.

Le premier cité s’est d’abord distingué d’une volée lumineuse (32e) avant de s’offrir un doublé en fin de match (80e). Le second a lui inscrit son 3e but en PL au retour des vestiaires (46e). Avec cette victoire (3-0), Arsenal prend provisoirement la première place. Nottingham Forest est 11e.