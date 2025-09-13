Menu Rechercher
PL : Arsenal domine Nottingham Forest grâce à Zubimendi et Gyökeres

Par Josué Cassé
Viktor Gyökeres avec Arsenal @Maxppp
Arsenal 3-0 Nottingham

Arsenal a fait le job. Opposés à Nottingham Forest, ce samedi, dans le cadre de la 4e journée de Premier League, les Gunners ont empoché trois nouveaux points grâce à leurs recrues Zubimendi et Gyökeres.

Classement général Premier League

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Arsenal Arsenal 9 4 +8 3 0 1 9 1
2 Logo Liverpool Liverpool 9 3 +4 3 0 0 8 4
3 Logo Chelsea Chelsea 7 3 +6 2 1 0 7 1
4 Logo Tottenham Tottenham 6 3 +4 2 0 1 5 1
5 Logo Everton Everton 6 3 +2 2 0 1 5 3
Le premier cité s’est d’abord distingué d’une volée lumineuse (32e) avant de s’offrir un doublé en fin de match (80e). Le second a lui inscrit son 3e but en PL au retour des vestiaires (46e). Avec cette victoire (3-0), Arsenal prend provisoirement la première place. Nottingham Forest est 11e.

Pub. le - MAJ le
