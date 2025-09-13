Xabi Alonso n’exclut pas un trio Mbappé-Vini Jr-Rodrygo

Xabi Alonso a parfaitement débuté son aventure avec le Real Madrid en Liga. Après seulement trois journées, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont en tête du classement à égalité avec Bilbao et invaincus (9 points pris sur 9). De quoi donner le sourire au nouveau coach des Merengues, qui s’appuie sur la superstar Kylian Mbappé. Le Français a d’ailleurs brillé avec les Bleus durant la trêve de septembre. «Il est en très bonne forme, tant sur le plan sportif que personnel. Après sa première saison, il attend la deuxième avec impatience. Il s’approprie pleinement son rôle. Il ne doit pas être le seul à jouer.»

L’an dernier, KM10 était associé à Vinicius Junior et Rodrygo. Mais ce dernier n’est plus vraiment un titulaire dans l’esprit du successeur de Carlo Ancelotti. Malgré tout, Xabi Alonso n’exclut pas de reformer le trio Mbappé-Vini Jr-Rodrygo. «Ils le peuvent (jouer ensemble, ndlr), ils l’ont déjà fait depuis longtemps. Ce n’est pas exclu. Le fait que nous ne l’ayons pas encore fait n’est rien. On ne peut pas tirer de conclusions après seulement trois matchs.» Une bonne nouvelle pour Rodrygo, qui n’entrait plus dans les plans du club.