OM : Jeffrey De Lange prévient Geronimo Rulli

Titulaire en lieu et place de Geronimo Rulli, vendredi soir, lors du large succès face à Lorient, Jeffrey De Lange n’a pas eu grand-chose à faire. Présent en zone mixte après la victoire de l’OM, le portier néerlandais est revenu sur le choix de son entraîneur de le lancer dans le grand bain. « J’ai parlé avec l’entraîneur cette semaine, il n’avait pas encore vraiment pris sa décision. Mais il m’a dit qu’il y avait une possibilité que je joue. Au final, j’ai appris la veille du match que cela allait être le cas », a tout d’abord assuré le portier de 27 ans.

La suite après cette publicité

Et de poursuivre : « je sais ce que l’entraîneur attend. J’ai parlé avec Roberto De Zerbi avant la reprise pour lui demander comment allait se dérouler ma saison. Je sais quels matches je peux être amené à jouer. Et je suis prêt à jouer tous les matches. Il s’est passé beaucoup de choses durant le mercato, nous avons beaucoup de nouveaux joueurs, et je pense que c’est le bon moment pour nous montrer et prendre un nouveau départ. Une victoire à domicile est importante et c’est bon pour la confiance ». Geronimo Rulli est prévenu.