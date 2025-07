Álvaro Morata va rejoindre Fàbregas à Côme !

Álvaro Morata fait parler de lui en cette période de mercato. Il a évolué cette saison du côté de la Turquie, à Galatasaray, mais son aventure à Istanbul semble déjà terminée. Déjà passé par la Juventus à deux reprises (2014-2016 ; 2020-2022), mais aussi par l’AC Milan (2024-2025), l’Espagnol de 32 ans pourrait faire son grand retour en Serie A. C’est son ami, Cesc Fàbregas, entraîneur de Côme, qui voudrait le faire venir. Selon le journal espagnol AS, le joueur et le club italien se seraient déjà mis d’accord. En effet, l’AC Milan, club propriétaire du joueur, ferait son possible pour mettre fin à son prêt à Galatasaray le plus vite possible.

L’ancien attaquant du Real Madrid n’est pas dans la période la plus éblouissante de sa carrière : coupable d’un penalty raté avec la Roja contre le Portugal, et auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 16 matchs avec Galatasaray. Morata n’est plus le joueur qu’il était, mais il peut encore jouer un rôle important dans un vestiaire ou en tant que supersub, notamment dans un club jeune comme Côme. Le champion d’Europe 2024 devrait donc bien revenir en Serie A et inscrire ses buts de renard des surfaces afin d’aider l’équipe de Fàbregas à performer. Après avoir terminé à la 10e position la saison dernière, l’objectif est évidemment de faire mieux.