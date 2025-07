PSG : le beau geste d’Achraf Hakimi envers Guti

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Achraf Hakimi est aujourd’hui considéré par le grand public comme le meilleur latéral droit du monde. Cette saison, il a inscrit 11 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues, des statistiques impressionnantes pour un joueur censé évoluer en défense. Formé au Real Madrid, le Marocain a eu l’occasion de retrouver son club formateur lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Une rencontre que le PSG a largement dominée en s’imposant 4-0 face aux Merengues, porté notamment par un grand Hakimi.

La suite après cette publicité

À la fin du match, le joueur de 26 ans est allé saluer Guti, son ancien entraîneur avec la réserve madrilène, celui qui lui avait offert ses premières minutes en professionnel. Un moment d’émotion que Guti et Hakimi ont partagé au micro de DAZN. Guti a expliqué : «il est venu me voir et m’a dit : je veux te donner mon maillot car tu m’as beaucoup aidé avec la réserve du Real Madrid. Merci pour tout, tu m’as donné ma première chance de faire mes preuves. Tu es un excellent entraîneur».

Pour vous régaler de cette première finale de Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.