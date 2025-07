Archie Brown file à Fenerbahçe

Fenerbahçe poursuit son incroyable mercato. Ce samedi, le club turc a annoncé l’arrivée du latéral gauche anglais Archie Brown. A 23 ans, il sortait d’une très belle saison avec La Gantoise et était notamment courtisé par l’AC Milan. Il a finalement décidé de rejoindre la Turquie.

«Notre club a trouvé un accord avec la Gantoise et le joueur pour le transfert d’Archie Brown. L’arrière gauche anglais de 23 ans a signé un contrat qui le lie aux couleurs jaune et bleu marine pour 3+1 ans. Nous souhaitons la bienvenue à Archie Brown dans notre famille et souhaitons à Fenerbahçe et aux Jaune-Bleu Marine de nombreuses victoires et championnats», explique le communiqué du club.