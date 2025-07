Fenerbahçe : Jhon Durán se met déjà à dos José Mourinho

À peine arrivé, déjà sur la sellette. Prêté par Al-Nassr au Fenerbahçe de José Mourinho cet été, l’avant-centre colombien Jhon Durán (21 ans) a été accueilli avec beaucoup de ferveur par les supporters turcs, mais son début d’aventure en Turquie ne se passe pas comme prévu. L’ancien d’Aston Villa a manqué le début de la pré-saison du Fenerbahçe au Portugal, de quoi provoquer l’agacement du Special One.

«C’est un manque de respect. Il y a des règles claires ici, et celui qui ne les respecte pas devra en assumer les conséquences. Nous en parlerons avec lui, s’il se présente», a déclaré l’entraîneur portugais en conférence de presse. Auparavant, Durán avait déjà été impliqué dans quelques controverses au sein des effectifs d’Aston Villa et d’Al-Nassr, qu’il avait rejoint il y a à peine six mois dans un transfert de 77 millions d’euros. La presse turque rapporte que l’international colombien est attendu au camp d’entraînement de son équipe dans les prochains jours.