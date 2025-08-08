Le Real Madrid présente son maillot third 2025/2026

Pour la saison 2025-2026, le Real Madrid présente son nouveau maillot third, teinté d’un bleu profond, couleur chère aux Merengues et aux amateurs des trois bandes. Ce ton classique d’adidas Originals rend hommage à l’identité du club du Bernabéu et célèbre l’alliance intemporelle entre football et style. Les trois bandes originales et le trèfle rappellent quant à eux l’héritage historique de la marque, fusionnant tradition et modernité dans un design à la fois élégant et symbolique.

Pensée pour une performance à la hauteur du club madrilène, cette tenue offre un confort optimal sur le terrain tout en affirmant un fort sentiment d’appartenance. Avec ce maillot, les joueurs et les supporters se sentiront comme « à la maison », où qu’ils soient dans le monde. Une création qui lie histoire, passion et ambition, prête à accompagner le Real Madrid dans toutes ses nouvelles conquêtes sportives.

