Juventus : Dušan Vlahović encore sur la sellette

La Juventus se retrouve une nouvelle fois face au dilemme Dušan Vlahović. Annoncé sur le départ tout au long de l’été dernier, l’attaquant serbe reste poussé vers la sortie par une direction déterminée à le vendre dès le mercato hivernal. Chelsea et Manchester United surveillent de près son dossier et pourraient passer à l’action en janvier pour éviter une concurrence accrue selon la Gazetta dello Sport. En attendant, Dušan Vlahović s’accroche sur le terrain : redevenu décisif en entrant en jeu face à Parme, au Genoa ou encore contre Dortmund, il continue de rappeler qu’il reste une arme offensive de poids, même cantonné à un rôle de remplaçant derrière David et Openda, qui, eux aussi, semblent dans le doute.

Pour autant, la hiérarchie en attaque reste floue à Turin. Jonathan David et Loïs Openda incarnent l’avenir et surtout des investissements lourds que le club veut rentabiliser, tandis que Vlahović pèse avec son salaire de 12 millions d’euros et une fin de contrat déjà fixée à 2026. Igor Tudor, de son côté, jongle entre la nécessité de protéger ses recrues et l’efficacité immédiate du Serbe, souvent plus percutant en sortant du banc qu’en tant que titulaire. Un équilibre fragile qui illustre les paradoxes d’une Juventus toujours en quête de stabilité offensive. Affaire à suivre.