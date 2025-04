La Juventus a trouvé le plan parfait pour vendre Dušan Vlahović

Depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de la Juventus en avril, en remplacement de Thiago Motta, le club turinois vit une période de transition intense. Tudor, ancien adjoint et connaisseur de la maison bianconera, a été appelé pour redonner un nouvel élan à une équipe en perte de vitesse et psychologiquement fragilisée. En quelques semaines, l’entraîneur croate a tenté d’imposer un style plus agressif, basé sur un pressing plus haut et une verticalité accrue, rompant ainsi avec l’approche souvent prudente de son prédécesseur. Si les premiers résultats ont montré quelques frémissements positifs, notamment une nouvelle belle position dans la course à la Ligue des Champions, le collectif reste irrégulier, parfois freiné par des problèmes physiques et une certaine inertie héritée de mois difficiles. Tudor doit également jongler avec un vestiaire où plusieurs cadres — dont Dušan Vlahović — s’interrogent sur leur avenir. À l’approche de la fin de saison, les enjeux pour la Juventus sont multiples.

D’une part, sécuriser une troisième place en Serie A reste crucial pour assurer des revenus européens et envoyer un signal de stabilité au moment où la direction sportive prépare un mercato estival potentiellement très agité. D’autre part, la nouvelle Coupe du Monde des clubs, prévue en juin aux Etats-Unis, représente l’opportunité de sauver une saison morose par des performances mondiales de haut niveau, mais aussi de poser les bases symboliques du "nouveau cycle" souhaité par la direction. Igor Tudor, dans cette courte fenêtre, joue déjà une partie de sa légitimité : en cas d’échec, la Juventus pourrait être tentée de chercher un autre entraîneur plus prestigieux pour mener sa reconstruction. Ce climat d’incertitude alimente également les spéculations sur les départs de joueurs majeurs, à commencer par Dušan Vlahović, dont l’avenir semble plus que jamais lié aux prochaines décisions du club.

Vlahović titulaire avant un départ ?

En janvier dernier, la Juventus avait frappé un grand coup en obtenant le prêt de Randal Kolo Muani en provenance du Paris Saint-Germain. Après des débuts fulgurants sous Thiago Motta, l’attaquant français, qui alignait de très belles performances (5 buts en 10 matchs de Serie A), a semblé quitter peu à peu le onze de départ sous Igor Tudor sans réelle explication : «nous travaillons et discutons tous les jours pour rester dans le match, quoi qu’il arrive. Il apprend et essaie de tout donner. Je l’apprécie et le groupe apprécie ce qu’il a fait. C’est un joueur complet. Il veut marquer et nous le voulons pour lui, ils viendront. On verra bien (s’ils peuvent jouer ensemble), ça pourrait arriver ou pas. Kolo a bien travaillé, tout comme Conceiçao. On verra bien…», avait déclaré l’entraîneur croate. Mais derrière cette gestion d’Igor Tudor de son duo d’attaquants se cache des décisions venues de la direction turinoise.

En effet, selon nos informations, la priorité de la Juventus sera de se débarrasser Dušan Vlahović lors du prochain mercato d’été. Le plan est donc de le faire jouer un maximum pour valoriser l’attaquant serbe, dans l’espoir de mieux le vendre sur le marché estival. C’est pour cette raison précise que Randal Kolo Muani semble avoir été déclassé chez les Bianconeri. Rien à voir avec son niveau réel, mais plutôt une victime collatérale de la gestion du dossier Dušan Vlahović pour le prochain mercato d’été. Alors que les discussions pour une prolongation de contrat sont arrêtées depuis plusieurs mois entre le club piémontais et l’entourage du Serbe, l’avenir de Vlahović s’écrit de plus en plus loin de Turin. Peut-être en Angleterre où des clubs de Premier League ont déjà manifesté un intérêt par le passé.