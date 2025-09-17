Juventus : l’Italie s’agenouille devant le héros Dusan Vlahovic

La Ligue des Champions est bien de retour. Hier, plusieurs affiches étaient au menu. Du côté de l’Italie, la Juventus a affronté le Borussia Dortmund lors cette première journée. Une rencontre qui a été riche en buts. En effet, 8 buts ont été inscrits durant le match qui s’est terminé sur le score de 4-4. Dans le camp allemand, Karim Adeyemi (52e), Felix Nmecha (65e), Yan Couto (74e) et Ramy Bensebaïni (86e, sp) ont trouvé le chemin des filets. Du côté de l’équipe d’Igor Tudor, Kenan Yildiz (63e), Dusan Vlahovic (67e, 90e+4) et Lloyd Kelly (90e+6) ont été les buteurs du soir.

Sur le banc au coup d’envoi de la rencontre, Vlahovic est entré en jeu à la 59e minute afin de remplacer Jonathan David, peu en réussite. Et le Serbe n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence. Après l’égalisation de Yildiz (1-1) et un but du BVB (1-2), il a remis les deux formations à égalité à la 67e. Parti à la limite du hors jeu, il a marqué d’un tir croisé du droit. Il s’est ensuite offert un doublé dans les arrêts de jeu avec un but de filou au premier poteau (3-4, 90e+4). Après la rencontre, qui s’est donc terminée sur un score nul (4-4) grâce à son assist pour Kelly, tout le monde s’est enflammé pour le match de Vlahovic.

Une entrée gagnante

Le Corriere dello Sport lui a attribué la note de 9 et a qualifié le joueur de "dévastateur" et d’«immense» après son entrée en jeu. Le média italien a ajouté qu’il a été un «impitoyable tueur» face au BVB. Des qualités qui ont manqué à ses coéquipiers et concurrents à son poste hier. De son côté, La Gazzetta dello Sport lui a donné un 8 et a précisé : «en un peu plus d’une demi-heure, l’ambiance de la soirée a basculé : deux buts et une passe décisive, le butin d’un avant-centre qui, désormais, court pour une saison de plus en plus étoilée. Applaudissements et feux d’artifice.»

Dans un autre article, le média au papier rose a développé : «David n’est ni convaincant ni brillant, Openda a besoin de temps. Dusan, en revanche, est une valeur sûre depuis le début de la saison et, grâce à ses performances, il peut retrouver une place de titulaire (…) Jusqu’à présent cette saison, aucun joueur n’est plus décisif que Vlahovic à la Juventus. C’est un fait. L’autre, encore plus évident après les 90 minutes folles à l’Allianz Stadium contre le Borussia, est que son retour à une telle impitoyabilité coïncide avec son nouveau statut de super-remplaçant. Il entre en jeu et décide des matches, entre en jeu et marque ou fait marquer.»

Vlahovic a été impitoyable

La GdS poursuit : «Parme, Gênes et Dortmund : trois indices qui le prouvent. Une question se pose alors dans le monde de la Juventus : un Vlahovic en si grande forme, maintenant que le calendrier s’allonge, ne pourrait-il pas être encore plus utile comme titulaire à un moment où le titulaire (David ou Openda contre les Allemands) ne brille pas comme numéro 9 ? La question est très compliquée et la réponse ardue pour Tudor.» La presse transalpine s’agenouille donc après l’entrée gagnante de Vlahovic, qu’on annonçait partant durant le mercato d’été mais qui prouve qu’on peut encore compter sur lui à Turin. Après la rencontre, le principal intéressé, silencieux depuis plusieurs mois, s’est exprimé;

«Ce n’était pas une période facile pour moi, tant de choses ont été écrites et 99% n’étaient pas proches de la vérité. Il est normal qu’elles puissent déranger. J’ai trouvé de la force, il faut avoir faim tout le temps. Je pense que je ne suis jamais assez heureux. Aujourd’hui, j’ai marqué deux buts et donné une passe décisive et je voulais marquer un troisième but. J’ai toujours des attentes très élevées : je joue dans une équipe merveilleuse, dans l’un des plus grands clubs de tous les temps et je ne peux pas me plaindre. Mon travail est de marquer des buts, quand ça n’arrive pas on me critique. Quand j’étais un peu plus jeune, cela m’a plus bouleversé, mais je trouve un équilibre et je me suis amélioré.» Tudor peut le remercier.