Le Real Madrid rêve de Rodri, nouveau rebondissement dans le feuilleton Ter Stegen

Florentino Pérez a désigné son grand rêve

Premières tensions entre Xabi Alonso et sa présidence. L’entraineur espagnol voudrait recruter au moins un autre joueur au milieu de terrain, alors que Florentino Perez ne veut plus mettre la main à la poche. Du moins pas sur n’importe qui. «Pas de folies sur le marché, sauf pour Rodrigo», prévient Mundo Deportivo. Le milieu de Manchester City, mieux connu sous le nom de Rodri, serait l’unique joueur pour lequel le boss merengue serait prêt à lâcher un gros billet. De son côté, Xabi Alonso avait glissé 3 noms pour le milieu : Nicolo Barella (Inter), Angelo Stiller (Stuttgart) et Kees Smit (AZ Alkmaar), mais pour le moment les 182 millions d’euros dépensés sur 4 recrues suffisent à Florentino Perez.

Le Barça a trouvé la parade pour Ter Stegen

En Espagne, nouveau rebondissement dans le feuilleton Ter Stegen à Barcelone, «KO» titre carrément Sport pour parler de la blessure du gardien allemand, une blessure qui remet en question la stratégie du club cet été. Ter Stegen va devoir se faire opérer pour un problème à l’épaule, ce qui lui ferait manquer au minimum 4 mois de compétition, mais une absence qui implique moins d’obstacle au fair-play. En effet, avec une absence de plus de 4 mois, le club ne serait pas obligé de le garder et de l’enregistrer en Liga, ce qui ferait faire une économie énorme au club catalan. C’est arrivé la saison dernière avec Christensen, ce qui avait permis d’enregistrer Dani Olmo et Pau Victor.

Lille attaqué de toutes parts

Le mercato en Ligue 1 s’agite avec Lille qui attire les convoitises. «Lille attaqué en défense » écrit L’Equipe concernant l’avenir de Bafodé Diakité dans le nord de la France. L’international espoir français est convoité par Sunderland et Bournemouth, deux clubs de Premier League, mais les Dogues ne veulent pas s’en séparer à moins de 40 M€ et ont donc refusé les approches à hauteur de 27 M€ effectuées par ces deux clubs. Le LOSC pourrait aussi perdre Benjamin André, séduit par l’intérêt prononcé du Paris FC. Olivier Létang, le président lillois souhaite le conserver à tout prix et lui a soumis une offre de deux années supplémentaires. Une manière claire d’affirmer l’importance de son capitaine dans le projet nordiste. En cas de départ de Benjamin André, ce serait une véritable page qui se tournerait pour les Dogues.