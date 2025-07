Noni Madueke annonce son départ de Chelsea

Noni Madueke va s’en aller de Chelsea. L’affaire est entendue depuis quelques jours déjà. L’Anglais a même quitté le groupe avant la finale de la Coupe du Monde des Clubs pour préparer son départ vers Arsenal. Les Gunners doivent débourser 60 M€ pour le transfert du joueur de 23 ans, qui aura donc passé deux ans chez les Blues. L’attaquant a peu à peu perdu sa place dans le onze d’Enzo Maresca et les arrivées des nouvelles recrues l’ont conforté dans ce choix de partir. Il vient d’annoncer sa décision aux supporters de Chelsea sur les réseaux sociaux.

«Je tiens à vous remercier pour ces deux dernières années. À tous les membres du staff qui m’ont accompagné tout au long de ce parcours, merci. À mes coéquipiers, merci pour tout. Je vous quitte avec amour et admiration. Nous avons accompli tant de choses cette saison et je vous souhaite sincèrement le meilleur. À Enzo Maresca, ce fut un privilège de jouer sous vos ordres. Merci d’avoir essayé de m’améliorer en tant que joueur et en tant que personne. Enfin, merci à tous les supporters de Chelsea. Merci pour votre amour, vos compliments et vos critiques, j’apprécie tout. Je repars avec de très bons souvenirs.» L’officialisation de sa signature à Arsenal est toute proche.