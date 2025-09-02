Ligue 1
Nayef Aguerd s’enflamme déjà pour l’OM
1 min.
@Maxppp
Hier soir, l’Olympique de Marseille a bouclé son mercato avec plusieurs arrivées, dont celle de Nayef Aguerd qui a été officialisée ce matin. Le Marocain de 29 ans est ravi de rejoindre les Phocéens comme il l’a expliqué sur son compte X personnel.
Nayef Aguerd @AguerdNayef – 13:19
Très heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille. Hâte de découvrir ce stade mythique qu’est le Vélodrome et de connaître LA plus belle ambiance de France et d’Europe.Voir sur X
Allez l’OM 🔵⚪️ !
Allez l’OM 🔵⚪️ !
«Très heureux de rejoindre l’Olympique de Marseille. Hâte de découvrir ce stade mythique qu’est le Vélodrome et de connaître la plus belle ambiance de France et d’Europe. Allez l’OM.» Il aura l’occasion de découvrir tout ça après la trêve internationale. D’autant que les Olympiens, qui ont connu 2 défaites en 3 journées de Ligue 1, auront besoin de lui pour le championnat de France comme en Ligue des Champions.
