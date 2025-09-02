Menu Rechercher
Kasper Dolberg proche d’un retour à l’Ajax Amsterdam

Anderlecht s’apprête à perdre son buteur Kasper Dolberg. D’après des informations de La Dernière Heure, l’attaquant danois de 27 ans a déjà conclu un accord personnel avec son ancien club, l’Ajax Amsterdam, lundi. Il revient désormais aux deux formations de s’entendre sur les conditions du transfert.

Les discussions entre les Néerlandais et les Belges sont prévues pour ce mardi afin de déterminer les modalités et le montant de l’opération. Rien n’est encore décidé concernant la forme du transfert, qu’il s’agisse d’un prêt avec obligation d’achat ou d’un transfert définitif. Tous les scénarios restent possibles dans les prochaines heures. Ancien joueur de l’OGC Nice entre 2019 et 2023, Dolberg avait quitté le Gym pour la Belgique après avoir inscrit 24 buts et délivré 7 passes décisives en 85 matchs toutes compétitions confondues.

