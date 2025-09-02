Playse, la plateforme fondée par Blaise Matuidi se développe à vitesse grand V

Il y a quelques mois, nous vous avons parlé de Playse. Fondée par Blaise Matuidi en 2022, cette plateforme a pour but de proposer des entraînements de football encadrés par des coachs certifiés près de chez soi. Moussa Sissoko a d’ailleurs rejoint l’aventure très rapidement puisqu’il est devenu l’un des ambassadeurs de Playse. Aujourd’hui, le projet se porte très bien et se développe même à vitesse grand V au Congo, mais aussi aux États-Unis, notamment sous l’impulsion de Matuidi au sein du ONE FC Miami. Idem en France, où la plateforme s’exporte un peu partout, particulièrement en Guadeloupe. Une académie Playse Sud - Elite académie a aussi vu le jour dans le sud de la France.

Accueillie par le club de Châteauneuf-lès-Martigues et sous l’égide de Yan Raguin (développement Playse) et du responsable technique Clément Blanchon, une équipe U13 va vivre une saison exceptionnelle, digne d’un championnat pour un club professionnel. En effet, chaque mois, 2 à 3 matches contre des clubs professionnels français et européens (déplacements de prestige, PSG, Bayern Munich, Real Sociedad, etc.) vont être organisés. Le seul et unique objectif est le plaisir et les étoiles dans les yeux des enfants. Tout cela est notamment possible grâce au soutien financier de partenaires tels que METLIFE.