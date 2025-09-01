Facundo Buonanotte s’en va à Chelsea !

Annoncé dans les radars de l’Olympique Lyonnais pour le secteur offensif, Facundo Buonanotte ne rejoindra finalement pas les Gones. En effet, le jeune milieu offensif de Brighton a finalement fait faux bond à l’OL pour rester en Premier League et s’engager avec Chelsea. L’international argentin (2 sélections) est prêté l’intégralité de la saison 2025/2026 aux Blues.

La suite après cette publicité

« Je suis très heureux de rejoindre Chelsea. C’est une formidable opportunité pour moi et je souhaite simplement apporter le plus possible à l’équipe, aider mes coéquipiers et soutenir le staff », a déclaré le natif de Perez (Argentine) au média du club. La saison passée, Buonanotte avait disputé 31 rencontres dans le championnat anglais avec les Seagulls pour un total de cinq buts et de deux passes décisives.