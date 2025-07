Euro (f) : la Suède renverse l’Allemagne dans un match fou, la Pologne sauve l’honneur, le Danemark sombre

Les deux derniers au classement du Groupe C s’affrontaient pour le 3e match de phase de groupe. Dans un match sans véritable enjeu qualificatif, la Pologne s’est imposée 3-2 face au Danemark pour son dernier match de groupe. Les Polonaises ont rapidement pris l’avantage grâce à des réalisations de Bidas (13e) et Pajor (20e), concrétisant une entame de match maîtrisée. Le Danemark a réagi en seconde période, avec un but de Thomsen à la 59e minute, dans une rencontre équilibrée sur le plan statistique. Wiankowska semblait avoir scellé le sort des Danoises à la 76e (3-1), mais Bruun a réduit l’écart à la 83e, offrant une fin de match légèrement plus tendue. Une victoire symbolique pour la Pologne, qui termine avec 3 petits points, insuffisants pour rejoindre l’Allemagne à la deuxième place. Le Danemark, lanterne rouge avec trois défaites en autant de matchs, quitte l’Euro sans le moindre point, une compétition à oublier.

Cette fois-ci, c’était un duel de tête dans ce groupe C. Dans une rencontre spectaculaire, la Suède a frappé fort en renversant l’Allemagne sur le score de 4-1. Pourtant, ce sont les Allemandes qui avaient ouvert le score dès la 7e minute grâce à Brand. Mais la réaction suédoise fut immédiate, avec l’égalisation de Blackstenius (12e), puis un second but signé Holmberg (25e). Le tournant du match intervient quelques minutes plus tard : Wamser est expulsée pour avoir stoppé de la main une frappe suédoise dans une cage vide. Une sanction controversée puisque l’action semblait être un hors-jeu non signalé. Malgré les protestations, l’arbitre maintient sa décision, et Rölfo transforme le penalty (3-1). Réduite à dix, l’Allemagne n’a jamais réussi à revenir. Hurtig enfonce le clou en fin de match (80e), scellant une victoire nette et maîtrisée. La Suède termine en tête du groupe après un match parfait, tandis que l’Allemagne reste à 6 points et voit se qualifie, en tant que dauphin, en 1/4 de finale. La Suède a fait un "perfect" sur cette phase de groupe et peut, à présent, être considérée, comme favorite.