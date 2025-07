Euro (F) : l’Angleterre dénonce des insultes racistes visant Jess Carter

Très critiquée contre la France lors du premier match du Championnat d’Europe (1-2), Jess Carter, défenseuse de l’Angleterre, est la cible d’attaques racistes sur les réseaux sociaux depuis le début du tournoi. La joueuse de 27 ans a d’ailleurs annoncé confier la gestion de ses comptes à une équipe dédiée pour éviter d’être directement confronté à ces commentaires.

En parallèle, dimanche après-midi, la sélection anglaise a réagi avec un communiqué dénonçant cette situation et informant que les joueuses ne poseront pas leurs genoux à terre avant le coup d’envoi de la demi-finale de l’Euro contre l’Italie, mardi soir. «Le football et nous-mêmes devons trouver un autre moyen de balayer le racisme. Notre équipe a accepté de rester debout avant le coup d’envoi mardi. […] Il n’est pas acceptable que pendant que nous représentons notre pays, certaines d’entre nous soient traitées différemment simplement à cause de leur couleur de leur peau», ont notamment dénoncé les Lionesses.